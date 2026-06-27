Recorren Bomberos y Policía Municipal predios de riesgo; detectan irregularidades y realizan detenciones

Como parte de las acciones del programa “Derrumbando la Inseguridad”, elementos de Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal, realizaron recorridos preventivos en diversos predios de la ciudad que representan un riesgo para la población debido a sus condiciones estructurales y de seguridad.

Durante la jornada, personal de la División de Reducción de Riesgos del Cuerpo de Bomberos, acompañado por agentes del Grupo de Proximidad de la Policía Municipal, visitó un total de 10 predios que presentan daños estructurales, riesgo de derrumbe, antecedentes de incendios recurrentes y ocupación irregular.

Asimismo, se detectaron acumulaciones de basura, escombro y materiales combustibles que pueden favorecer la propagación de incendios, poniendo en riesgo tanto a las personas que habitan estos espacios como a los vecinos, buscando reducir riesgos y generar entornos más seguros para las familias.

Como resultado de los recorridos, se logró la detención de siete personas por ingresar o invadir sin autorización zonas o lugares de acceso prohibido o restringido, por lo que fueron puestas a disposición del Juez Cívico.