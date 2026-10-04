Recorre “La China” Frías el tianguis de la Tarahumara junto a Santiago de la Peña

La diputada Nancy La China Frías recorrió este domingo el tianguis de la colonia Tarahumara junto al Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, donde convivieron con comerciantes de la zona y familias que visitaban el lugar.

Durante la mañana, ambos saludaron a los tianguistas y a las personas que realizaban sus compras. Las conversaciones permitieron conocer de cerca la situación de los comerciantes y escuchar las experiencias e inquietudes de los vecinos.

Santiago de la Peña recibió numerosas muestras de reconocimiento por su labor al frente de la Secretaría General de Gobierno. Asimismo, vecinos reconocieron el trabajo de La China Frías en el Distrito 12, destacando la rehabilitación de parques y espacios deportivos, así como las gestiones que se han traducido en resultados para las familias de la zona.

El encuentro transcurrió en un ambiente cotidiano y cercano, entre saludos y pláticas que permitieron al secretario y a la legisladora compartir un domingo de convivencia con la comunidad.

A través de estos recorridos y espacios de convivencia, La China Frías mantiene el contacto con las familias mientras trabaja en el cumplimiento de sus compromisos con el Distrito 12.