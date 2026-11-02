‘Recordar es mantener viva la memoria’: Sheinbaum celebra Día de Muertos con altar en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum se sumó a las conmemoraciones de Día de Muertos, y presentó un video en el que puso un altar con cempasúchil, frutas y veladoras.

“Recordar es una forma de mantener viva la memoria”, mencionó la mandataria en un video en el que se le observa mientras recorre Palacio Nacional y realiza un adorno con la flor y acompaña a los trabajadores encargados de poner el altar.

“El altar de día de muertos es un lugar de amor, memoria y tradición”, declaró la mandataria en su video.

Día de Muertos: El altar de Sheinbaum en Palacio Nacional

“A través de las fotografías, las anécdotas, los aromas y los platillos favoritos, recordamos a quienes ya no están y mantenemos vivos los vínculos que forman parte de nuestra historia”, contó Sheinbaum.

Luego habló sobre el cempasúchil, planta originaria de México. Explicó que su nombre proviene del náhuatl, que significa “20 flores” o “muchas flores”.

Para pueblos originarios como los Mexicas, la flor representaba el sol, y se creía que sus pétalos conservaban la luz y el calor. Por ello, se colocan caminos de cempasúchil, ya que su color y aroma guían a los seres queridos de regreso a casa.

La mandataria no reveló las fotos de personas fallecidas en su altar; sin embargo, compartió imágenes de la conmemoración, con arreglos colgantes, un florero al centro, frutas y velas pequeñas.

Finalmente, felicitó a los trabajadores encargados de poner el arreglo.

Hoy honramos la memoria de nuestros ancestros, celebramos la herencia de los pueblos originarios y reconocemos la grandeza cultural que nos da identidad. Cada ofrenda, cada flor de cempasúchil y cada veladora son expresiones de amor, memoria y respeto por quienes nos antecedieron. Preservar nuestras tradiciones es reconocer de dónde venimos, sentir orgullo de lo que somos y construir, desde nuestras raíces, la visión del presente y del futuro. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 1, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó las obras del tren Ciudad de México-Querétaro-Guanajuato. Explicó que el avance es el 32 por ciento, y que todo va en orden.

Dicho tren saldrá de Buenavista, que ahora es terminal del Tren Felipe Ángeles al AIFA, así como el Tren Suburbano que llega a Cuautitlán y que sería expandido para llegar hasta Querétaro como parte del ‘rescate’ de los trenes de pasajeros.

Con información de El Financiero