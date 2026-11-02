CARGANDO INFORMACIÓN...

Turista daña estatuas de 2 guerreros de terracota en China, tras saltar valla de seguridad

Un turista de 30 años saltó las vallas de seguridad y una red de protección en el museo del Ejército de Terracota en Xi’an, en China, y derribó dos figuras de más de dos mil años de antigüedad.

De acuerdo con medios internacionales, el hecho ocurrió originalmente el 30 de mayo de 2025; sin embargo, el video del incidente volvió a viralizarse recientemente en redes sociales.

El sujeto estaba en el Foso número 3 del Museo del Mausoleo del Primer Emperador Qin Shi Huang, cuando se le hizo fácil saltarse los cercos de seguridad para ver más de cerca a las estatuas.

El hombre fue detenido por el personal de seguridad y las autoridades policiales indicaron preliminarmente que padece una condición psiquiátrica.

Cabe mencionar que el sitio es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987.

Con información de Nación 321

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp