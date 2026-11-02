Turista daña estatuas de 2 guerreros de terracota en China, tras saltar valla de seguridad

Un turista de 30 años saltó las vallas de seguridad y una red de protección en el museo del Ejército de Terracota en Xi’an, en China, y derribó dos figuras de más de dos mil años de antigüedad.

De acuerdo con medios internacionales, el hecho ocurrió originalmente el 30 de mayo de 2025; sin embargo, el video del incidente volvió a viralizarse recientemente en redes sociales.

El sujeto estaba en el Foso número 3 del Museo del Mausoleo del Primer Emperador Qin Shi Huang, cuando se le hizo fácil saltarse los cercos de seguridad para ver más de cerca a las estatuas.

El hombre fue detenido por el personal de seguridad y las autoridades policiales indicaron preliminarmente que padece una condición psiquiátrica.

Cabe mencionar que el sitio es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987.

🇨🇳 | Un turista saltó al foso del Ejército de Terracota de China y derribó dos estatuas de más de 2.000 años de antigüedad. https://t.co/79E86kb4EP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 31, 2026

Con información de Nación 321