Un juguete, una entrada; invita Municipio a disfrutar “Box con Causa” este 14 de noviembre

-Habrá 30 encuentros de boxeo con talentos de distintos gimnasios de la ciudad; los juguetes recaudados serán destinados a niñas y niños de Chihuahua Capital

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 1 de noviembre de 2026.- Con el propósito de reunir juguetes para niñas y niños de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en colaboración con Cuarteles Boxing Club, invita a las familias a disfrutar de “Box con Causa”, un evento que combinará el talento deportivo con la solidaridad este próximo 14 de noviembre.

La cita será en el Polideportivo de Ávalos Villa Juárez, a partir de las 3:00 de la tarde, donde se desarrollará una cartelera de 30 encuentros boxísticos en las categorías escolar, junior y élite, con la participación de deportistas de distintos gimnasios y clubes de boxeo de la ciudad.

Para ingresar, las y los asistentes deberán donar un juguete no bélico y que no requiera pilas, el cual será destinado a niñas y niños de Chihuahua Capital durante la próxima temporada decembrina.

Esta actividad busca reunir a atletas, entrenadores, familias y aficionados al boxeo en torno a una causa solidaria, además de brindar un espacio para que los talentos locales demuestren sus habilidades sobre el cuadrilátero.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, disfrutar de una tarde deportiva y contribuir con un juguete que pueda llevar alegría a una niña o niño durante las próximas fiestas decembrinas.

Para conocer más detalles sobre el evento y la dinámica de participación, las personas interesadas pueden consultar la página oficial de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.