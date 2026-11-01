Canaco Run 2026 reúne a familias y corredores en una mañana de deporte y convivencia en Chihuahua

CANACO SERVYTUR Chihuahua realizó su carrera deportiva con categorías de 5K y 10K, actividades familiares, expositores y rifas para los participantes.

Chihuahua, Chih., 1 de noviembre de 2026. – Con una mañana llena de energía, entusiasmo y convivencia familiar, CANACO SERVYTUR Chihuahua llevó a cabo CANACO RUN 2026, un evento deportivo que reunió a corredores, familias y visitantes en las instalaciones de la Cámara, con el propósito de promover la actividad física y generar espacios de encuentro para la comunidad.

La jornada deportiva contó con las categorías de 5K y 10K, en las ramas femenil y varonil, donde los participantes pusieron a prueba su esfuerzo, disciplina y dedicación. Como parte del evento, se reconoció a los tres primeros lugares de cada categoría.

Ganadores de CANACO RUN 2026

Categoría 5K femenil:

Primer lugar: Gabriela Cortés Ortiz.

Segundo lugar: Andrea Valle Prieto.

Tercer lugar: Carla Guadalupe Reyes.

Categoría 5K varonil:

Primer lugar: José Manuel Mena Portillo.

Segundo lugar: Martín Contreras Valverde.

Tercer lugar: Juan José Durán Pacheco.

Categoría 10K femenil:

Primer lugar: Nayeli Lizeth Mendoza Romero.

Segundo lugar: Ana Victoria Machuca Hernández.

Tercer lugar: Zidumey Zubia Mendoza.

Categoría 10K varonil:

Primer lugar: Rodrigo Lizandro Palma García.

Segundo lugar: Jesús Eduardo Aggi Bencomo.

Tercer lugar: Daniel Muni Chaparro.

Además de la competencia, los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente familiar con música en vivo, food trucks, expositores y diferentes opciones gastronómicas, creando un espacio para compartir y apoyar también a los negocios participantes.

Como parte de las actividades, se realizaron rifas entre los corredores, quienes tuvieron la oportunidad de ganar diferentes premios y cortesías, entre ellas vales para restaurantes y otros beneficios. CANACO SERVYTUR Chihuahua agradeció especialmente a los patrocinadores y establecimientos que contribuyeron con estos obsequios, haciendo posible brindar momentos adicionales de alegría a los participantes.

La Cámara extendió un agradecimiento especial a todas las empresas y marcas patrocinadoras por su confianza, respaldo y compromiso para hacer realidad CANACO RUN 2026. Asimismo, reconoció la participación de Chawi y Rocío, quienes estuvieron a cargo de la conducción del evento y contribuyeron a mantener el entusiasmo y la energía durante la jornada.

También se reconoció el trabajo de los expositores, colaboradores, voluntarios y equipo organizador, cuya participación fue fundamental para llevar a cabo esta celebración deportiva.

CANACO RUN 2026 permitió fortalecer la convivencia entre las familias chihuahuenses, promover hábitos saludables y generar espacios de participación para el sector empresarial y la comunidad.

Con este tipo de iniciativas, CANACO SERVYTUR Chihuahua refrenda su compromiso de impulsar actividades que fomenten la integración social, el deporte y la colaboración entre empresas y ciudadanía.



