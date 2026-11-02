Kimi Antonelli gana el campeonato de pilotos y sube al podio del GP de México 2026

¡Kimi Antonelli es campeón de la Fórmula 1! El Gran Circo se pintó de verde, blanco y rojo en el Gran Premio de México 2026, carrera que además marcó el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez con la escudería Cadillac para celebrar su carrera 300 en Fórmula 1.

Con esto, el italiano se convirtió en el campeón más joven en la historia del Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1. “Lo hicimos. Estoy muy agradecido por este momento, es para siempre. Estoy tratando de procesar lo que pasa”, expresó desde el Foro Sol de la Ciudad de México tras coronarse.

Resultados del Gran Premio de México 2026

El podio del Autódromo Hermanos Rodríguez lo integraron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien consiguió el tercer puesto y aseguró matemáticamente el campeonato mundial de Fórmula 1.

Verstappen se llevó la victoria después de completar las 71 vueltas con un tiempo de 2:20:28.772. El neerlandés resistió la presión de Hamilton en la parte final de la carrera para conseguir su triunfo número 74 en la categoría, el tercero de la temporada y el sexto en México.

La competencia también tuvo momentos complicados: una bandera roja tras un accidente de Valtteri Bottas y un Safety Car provocado por el choque de Arvid Lindblad en las últimas vueltas. Además, Charles Leclerc recibió una penalización de tiempo por cortar la pista durante la primera vuelta, mientras disputaba la punta con Hamilton.

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la posición 17 con Cadillac, siendo el último en terminar la carrera, pues quedaron fuera Arvid Lindblad, Oliver Bearman y los dos pilotos de Aston Martin, Lance Stroll y Fernando Alonso.

Kimi Antonelli es campeón matemático de Fórmula 1

El Gran Premio de México definió al campeón de la temporada 2026. Andrea Kimi Antonelli conquistó su primer título mundial a los 20 años, dos meses y siete días, luego de terminar tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El italiano de Mercedes se convirtió en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1, superando la marca que pertenecía a Sebastian Vettel, quien consiguió su primer campeonato con Red Bull en 2010, a los 23 años y 134 días.

Antonelli también terminó con una espera de 73 años para que un piloto italiano volviera a conquistar el Mundial, después de los títulos de Alberto Ascari en 1952 y 1953. El primer campeón italiano de la categoría fue Giuseppe Farina, en 1950.

Kimi suma 380 puntos y ya es inalcanzable para sus perseguidores, con Max Verstappen en el segundo lugar, con 261 unidades, y Lewis Hamilton en el tercero, con 259.

Con información de El Financiero