Municipio y JMAS anuncian el restablecimiento total del servicio de agua potable

_-Los trabajos de modernización de tuberías de “El Sauz”, concluyeron con éxito antes de lo previsto_

_*Chihuahua, Chih., a 1 de noviembre de 2026.–*_ El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informan que el servicio de agua potable quedó restablecido en su totalidad, tras concluir con éxito los trabajos de modernización de tuberías realizados en coordinación con motivo de la construcción de la Gaza de Incorporación.

Las maniobras, programadas para este fin de semana, concluyeron alrededor de las 2:00 horas del sábado 31 de octubre, antes de lo previsto. Una vez terminada la interconexión, se puso nuevamente en operación el acueducto El Sauz, que conduce un volumen de 900 litros por segundo y abastece a más de 240 colonias de la ciudad.

Los trabajos consistieron en conectar los dos extremos de un tramo de 500 metros de tubería de conducción y reemplazar una válvula de 36 pulgadas. Esta intervención coordinada permitirá mejorar la operación y eficiencia del acueducto, además de fortalecer la infraestructura hidráulica de Chihuahua Capital.

El Gobierno Municipal y la JMAS agradecen a las familias chihuahuenses su paciencia, comprensión y apoyo durante estas labores. La coordinación entre ambas instituciones permitió concluir los trabajos con éxito y restablecer el servicio de agua potable.