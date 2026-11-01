De las investigaciones a la prevención: identifica DSPM riesgos que pueden provocar incendios

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 1 de noviembre de 2026.- Con la llegada de las bajas temperaturas y el uso cada vez más frecuente de calefactores, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) llama a las familias de Chihuahua Capital a revisar sus instalaciones de gas y electricidad, ya que las investigaciones realizadas después de incendios y explosiones han permitido identificar condiciones de riesgo que pueden prevenirse.

A través de su unidad investigadora de incendios y explosiones, integrada por policías y bomberos, la corporación ha detectado situaciones recurrentes como cilindros de gas deteriorados o sin sujeción adecuada, tanques colocados dentro de las viviendas, tomacorrientes sobrecargados e instalaciones eléctricas en malas condiciones.

Estos hallazgos forman parte del trabajo que realiza el personal especializado después de una emergencia, cuando examina el lugar de los hechos, documenta indicios y reúne información para establecer el posible origen de incendios y explosiones.

En lo que va de 2026, la unidad ha atendido 308 eventos, de los cuales 230 corresponden a incendios, 39 a explosiones y 39 a otros hechos. Además, ha participado en 37 colaboraciones directas con la Fiscalía General del Estado.

La información obtenida durante estas intervenciones también se comparte con el área de Vinculación de la DSPM, con el propósito de fortalecer las recomendaciones preventivas que se hacen llegar a la ciudadanía.

Por ello, ante el descenso de temperaturas, la Policía Municipal recomienda solicitar el apoyo de técnicos capacitados para revisar calefactores, conexiones de gas e instalaciones eléctricas antes de utilizarlos, así como evitar la sobrecarga de contactos y atender cualquier desperfecto detectado.

La DSPM recuerda que una revisión a tiempo puede ayudar a prevenir accidentes y proteger a las familias, por lo que invita a mantener en buenas condiciones los equipos e instalaciones del hogar.

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1.