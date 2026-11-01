¡Cuidar tu salud también es cosa de hombres! Invita IMPAS a realizarse chequeos médicos

-En el Mes de la Salud del Hombre, recuerda la importancia de prevenir enfermedades y atender tanto la salud física como la mental

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 1 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de fomentar entre los hombres una cultura de prevención y cuidado permanente de su salud, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), invita a realizarse revisiones médicas periódicas, adoptar hábitos saludables y prestar atención a su salud mental. Este llamado se refuerza durante noviembre, Mes de la Salud del Hombre, para recordar la importancia de detectar oportunamente enfermedades y buscar atención profesional cuando sea necesario.

Entre los aspectos que requieren atención se encuentra la salud de la próstata. Por ello, el IMPAS recomienda que los hombres consulten con personal médico sobre las revisiones que correspondan según su edad, antecedentes familiares y factores de riesgo, especialmente a partir de los 45 años, o desde los 40 cuando existan antecedentes familiares de cáncer de próstata.

Asimismo, recuerda la importancia de mantener un control periódico de la presión arterial y los niveles de glucosa, cuidar la salud bucal, llevar una alimentación equilibrada y realizar actividad física de manera regular.

El cuidado de la salud también incluye el aspecto emocional. Reconocer situaciones de estrés, hablar sobre lo que se siente y buscar apoyo profesional cuando sea necesario son acciones importantes para prevenir y atender problemas de salud mental.

Para recibir orientación y conocer los servicios disponibles, los interesados pueden acudir a las instalaciones del IMPAS, ubicadas en calle Mariano Irigoyen y avenida Independencia número 2016, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

También pueden solicitar información a través del 072, extensiones 2259, 2260 y 2261.

Durante este Mes de la Salud del Hombre, el Gobierno Municipal invita a las familias a promover una cultura de prevención y recuerda que acudir al médico, realizarse chequeos y pedir apoyo emocional son decisiones importantes para cuidar la salud en todas las etapas de la vida.