Viuda de Hugh Hefner revela las humillaciones a las que fue sometida por el fundador de Playboy

Cristal Hefner, tercera y última esposa de Hugh Hefner, revivió su experiencia junto al fundador de Playboy y las situaciones que enfrentó durante los años que vivió en la Mansión Playboy.

En una entrevista publicada por Page Six, la modelo recordó las conductas de manipulación y las humillaciones que, según su testimonio, marcaron su relación con el empresario.

Crystal Hefner, viuda de Hugh Hefner, habla de los abusos y humillaciones que sufrió con el fundador de Playboy

Las declaraciones son parte de una serie de testimonios con los que Crystal repasa de manera pública su vida junto a Hefner, fallecido en septiembre de 2017.

En su relato, describe una relación marcada por la diferencia de edad, la desigualdad de poder y las reglas que condicionaban la vida de las mujeres que vivían en la residencia de Los Ángeles.

De acuerdo con Page Six, Crystal asegura que durante su matrimonio tuvo que mantener relaciones sexuales con hombres que no conocía y que estas experiencias le provocaron vergüenza y humillación.

Asimismo, dijo que Hefner buscaba relacionarse con mujeres que atravesaban situaciones personales difíciles, porque consideraba que eran más fáciles de manipular.

En este sentido, Crystal afirma que su propia historia familiar influyó en su vulnerabilidad frente al empresario, ya que, según contó, Hefner identificaba a mujeres con antecedentes de carencias afectivas o problemas familiares y aprovechaba esas circunstancias para establecer relaciones en las que él conservaba el control.

La modelo también cuestiona la imagen que durante décadas proyectó el fundador de Playboy.

A su juicio, la fama y la influencia social de Hefner contribuyeron a protegerlo de las críticas y permitieron que su comportamiento quedara fuera del escrutinio de otros hombres y de los medios de comunicación.

Crystal Hefner quiere eliminar el archivo de fotografías íntimas de Hugh Hefner

Otro de los asuntos que Crystal abordó con el medio estadounidense es el archivo privado que dejó el empresario, integrado, según los reportes, por miles de álbumes y fotografías de mujeres que estuvieron relacionadas con el universo Playboy.

La exmodelo busca que se destruyan las imágenes íntimas que, según sus denuncias, fueron obtenidas o conservadas sin el consentimiento de las mujeres que aparecen en ellas.

También mencionó sentirse preocupada por la posible existencia de fotografías de menores de edad.

El asunto narrado por Crystal Hefner involucra alrededor de tres mil álbumes que forman parte del archivo privado de Hugh Hefner.

La última esposa del fundador de Playboy considera que esas fotografías no deben conservarse como objetos históricos ni permanecer bajo la custodia de quienes administran el legado del empresario.

Las declaraciones también provocaron una reacción de los hijos de Hugh Hefner, Cooper y Marston, quienes rechazaron las insinuaciones relacionadas con la posible existencia de imágenes de menores.

Crystal sostiene que su intención es impedir que se siga idealizando el comportamiento de hombres que, desde posiciones de poder, ejercieron control sobre las mujeres.

Hugh Hefner y Crystal Hefner: una relación con 60 años de diferencia

Crystal conoció a Hugh Hefner en 2008, durante una fiesta de Halloween en la Mansión Playboy. Ella tenía 21 años y él 82. Poco después comenzó a vivir en la residencia de Holmby Hills, en Los Ángeles, donde se convirtió en una de las novias del empresario.

En diciembre de 2009, Crystal apareció como Playmate del mes en la revista Playboy. Un año después, Hefner le propuso matrimonio.

Sin embargo, la pareja canceló su primera boda, prevista para junio de 2011, cuando Crystal decidió abandonar la mansión días antes de la ceremonia.

La separación fue temporal. Ambos retomaron su relación y se casaron el 31 de diciembre de 2012, en una ceremonia celebrada en la Mansión Playboy. Crystal tenía 26 años y Hugh 86. Ella se convirtió en su tercera esposa.

El matrimonio duró hasta la muerte del empresario, el 27 de septiembre de 2017, a los 91 años. Crystal permaneció a su lado durante sus últimos años y participó en el cuidado de su esposo cuando su salud comenzó a deteriorarse.

Sin embargo, después de su muerte, comenzó a hablar de las experiencias que había mantenido en privado.

En enero de 2024 publicó Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, un libro autobiográfico en el que describió las reglas de convivencia en la mansión, las presiones relacionadas con su apariencia física y las condiciones de su relación con Hefner.

En entrevistas con distintos medios, Crystal explicó que durante años perdió de vista sus propios intereses y necesidades. También reconoció que le costó reconstruir su identidad después de abandonar aquel entorno.

En octubre de 2025 recuperó legalmente su apellido de nacimiento, Harris, como parte de su decisión de desvincularse públicamente del legado de su antiguo esposo.

Con información de Quién