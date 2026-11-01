Invita Gobierno Municipal a disfrutar del segundo día de “Camposanto, Sendero al Mictlán” en Plaza de Armas

-Este domingo 1 de noviembre se presentará el espectáculo circense “Entre velas y flores”, a las 7:00 de la tarde, con una propuesta para toda la familia, sin costo

Chihuahua, Chih., a 1 de noviembre de 2026.– Con la participación de numerosas familias chihuahuenses, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, inició las actividades de “Camposanto, Sendero al Mictlán” en la Plaza de Armas, un espacio que reúne arte, cultura y tradición para celebrar el Día de Muertos en el corazón de la ciudad.

Durante el primer día, las familias disfrutaron de la ambientación temática que transforma este emblemático espacio del Centro Histórico en un punto de encuentro para recordar y celebrar una de las tradiciones más representativas de México.

Niñas, niños y adultos recorrieron el lugar y compartieron momentos de convivencia en un ambiente dedicado a honrar la memoria de quienes ya no están.

Como parte de esta programación, el Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a disfrutar este domingo 1 de noviembre del espectáculo circense “Entre velas y flores”, que se presentará a las 7:00 de la tarde en la Plaza de Armas.

Esta propuesta familiar combina el circo contemporáneo, el movimiento, la música y la imagen en una experiencia escénica que celebra las raíces mexicanas, los recuerdos y el amor que trasciende la muerte, mediante una puesta en escena que busca despertar la emoción y el asombro de los asistentes.

Las actividades continuarán el lunes 2 de noviembre con una jornada musical que iniciará a las 6:00 de la tarde con Tréboles Son, que presentará “Como cantamos los mexicanos a la muerte.”, con un repertorio de música latinoamericana.

A las 7:00 de la tarde, Norte Pop llegará con “Los grandes que nunca mueren”, un homenaje a intérpretes como Juan Gabriel, Joan Sebastian, José José, Jenni Rivera y Rocío Dúrcal.

Posteriormente, a las 8:00 de la noche, el Mariachi Juvenil Nuevo Sonido presentará “Entre catrinas y mariachis”, con canciones rancheras que evocan a grandes figuras como Javier Solís, Pedro Infante y Vicente Fernández.

Ese mismo lunes se llevará a cabo el tradicional Desfile de Catrinas, que iniciará a las 6:00 de la tarde en el Auditorio Municipal, sobre avenida Cuauhtémoc, y continuará hacia el Centro Histórico por avenida Juan Aldama, hasta concluir entre las calles 25ª y 27ª. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante los cierres viales previstos a partir de las 4:00 de la tarde en calles aledañas al recorrido.

El Gobierno Municipal invita a las familias a continuar disfrutando de “Camposanto, Sendero al Mictlán”, que concluirá este 2 de noviembre, con actividades gratuitas para celebrar las tradiciones, fortalecer la convivencia y mantener viva la memoria cultural de Chihuahua Capital.