Reconocer CMIC a Marco Bonilla por cumplir con Puente Nogales e Industrias 

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola reconoció al presidente municipal Marco Bonilla por la entrega del Puente elevado de la Avenida de las Industrias y Nogales.

“Es una felicitación para el alcalde Marco Bonilla por que está cumpliendo con la entrega de este Puente, que es el segundo y esperamos el tercero”, comentó.

En este sentido destacó que en esta obra se dio una inversión aproximada de 200 millones de pesos que desfogará el tráfico de la zona norte de la ciudad.