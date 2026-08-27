“Julimes avanza con obras que transforman”: Pérez Pavía reconoce respaldo de Maru Campos

El diputado del Distrito 11, Ismael Pérez Pavía, acompañó a la gobernadora Maru Campos durante su visita a Julimes, donde se dio el arranque a la construcción de una nueva Plaza Cívica, proyecto que representa una inversión superior a los 3 millones de pesos y que busca fortalecer los espacios de convivencia para las familias del municipio.

Pérez Pavía reconoció el compromiso de la Gobernadora con la región centro-sur y destacó que la visita representa una muestra de que Julimes está siendo tomado en cuenta y que los recursos se están convirtiendo en obras para beneficio de sus habitantes.

Es importante reconocer cuando un Gobierno cumple y está cerca de la gente. Hoy Julimes recibe una obra que va a transformar un espacio importante para las familias y que permitirá contar con un lugar digno para convivir”, expresó el legislador.

Durante la jornada, además del arranque de la obra, se realizó una Feria de Salud y Servicios, mediante la cual distintas dependencias estatales acercaron atención, trámites y programas a los habitantes del municipio. Entre las acciones se incluyeron afiliaciones a MediChihuahua, entrega de apoyos alimenticios, servicios de salud y acciones de desarrollo rural.

El diputado señaló que llevar los servicios directamente a las comunidades es tan importante como realizar obras de infraestructura, pues permite atender de manera cercana las necesidades de las familias.

Pérez Pavía reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y los municipios del Distrito 11 para gestionar más obras, servicios y apoyos que se traduzcan en mejores condiciones de vida para la población.

“Vamos a seguir trabajando de la mano con la Gobernadora y con los municipios. Julimes merece seguir avanzando y desde el Distrito 11 vamos a continuar siendo aliados de su gente”, concluyó.