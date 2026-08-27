Pagan transporte con credencial falsa el 20% de usuarios del transporte: Lozoya

Francisco Lozoya Ontiveros, secretario general de Permisionarios Unidos señaló que alrededor del 20 por ciento de los usuarios del transporte público utilizan credenciales falsas para pagar la tarifa preferencial de 6 pesos.

Señaló que conductores de diversas rutas denuncian casos de personas que evidentemente no son parte de los grupos preferenciales, como obreros que abordan con su herramienta de trabajo.

En este sentido, dijo que es importante que las autoridades del Transporte implementen mecanismos para evitar que las y los usuarios presenten credenciales falsas para evitar pagar la tarifa general de 12 pesos.

Recordó que en la mayoría de las rutas ya no resulta redituable lo que se obtiene por el pasaje contra lo que se debe pagar de diésel y mantenimiento de las unidades.