Fuerte incendio consume segunda planta de vivienda en la colonia Pacífico

Un fuerte incendio consumió por completo la segunda planta de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Privada de Ramírez y 36, en la colonia Pacífico, generando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar para combatir las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

Agentes de la Policía Municipal apoyaron con el acordonamiento y resguardo de la zona, mientras los bomberos realizaban las labores de control y enfriamiento del inmueble.

El incendio dejó como saldo únicamente daños materiales, ya que no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro.