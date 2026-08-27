“Aquí está su dinero”: Bonilla destaca avances en pago del crédito con obras viales

El mandatario capitalino Marco Bonilla, defendió nuevamente el destino de los recursos obtenidos mediante el crédito contratado por el Municipio y afirmó que las obras de infraestructura que hoy se entregan son una muestra de cómo se ha utilizado el financiamiento.

Durante la inauguración del paso superior de la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, Bonilla señaló que la ciudadanía puede observar directamente el resultado de la inversión.

“Para quien pregunta qué hace el alcalde con el dinero, esto hacemos estas obras. Estas que están aquí ya ustedes pueden utilizar a partir de hoy; aquí está su dinero”, manifestó.

El presidente municipal destacó además que, gracias a la disciplina financiera, ya se ha pagado prácticamente dos terceras partes del crédito, recursos que, dijo, han sido cubiertos con ingresos municipales.

Bonilla reconoció el trabajo de la tesorera municipal, Amanda Córdova, así como del equipo de la Dirección de Obras Públicas encabezado por Carlos Rivas Martínez, a quien agradeció el esfuerzo realizado durante la ejecución de los proyectos viales.

El alcalde recordó que al inicio de los trabajos advirtió a Rivas Martínez sobre la magnitud del reto que representaba la construcción de los tres puentes contemplados por la administración, por lo que también reconoció el respaldo de su familia.

“Estoy seguro que cada vez que pasen por aquí o por allá, por la salida a Aldama, le van a decir: ese puente lo hizo mi papá, ese puente lo hizo su abuelo”, expresó.

Bonilla informó que de los tres proyectos viales impulsados por el Ayuntamiento, dos ya fueron concluidos, mientras que el Gobierno del Estado contempla seis obras de infraestructura para Chihuahua capital.

Ante ello, agradeció el respaldo de la gobernadora Maru Campos, a quien calificó como una de las principales aliadas del Municipio para impulsar las inversiones que, aseguró, transformarán la movilidad y la infraestructura de la ciudad.

“Cuando la palabra se honra y se cumple”, afirmó Bonilla al destacar la coordinación entre ambos gobiernos y anticipar que este año será de intensa obra pública para la capital.