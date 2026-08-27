Dos casos de gusano barrenador permanecen identificados en el municipio de Chihuahua

El municipio de Chihuahua mantiene identificados dos casos de gusano barrenador, mientras que a nivel estatal se registra una disminución en los casos confirmados, informó Armando Gutiérrez, director de Desarrollo Rural.

El funcionario explicó que, de acuerdo con la plataforma de seguimiento, actualmente se tienen contabilizados 62 casos en el estado, cifra menor a los más de 80 que se habían reportado anteriormente.

En el municipio de Chihuahua, uno de los casos se ubica en las inmediaciones del ejido Francisco Villa, en el sector de Calabacillas, mientras que el segundo corresponde a un animal encontrado muerto sobre la carretera libre.

Gutiérrez destacó que las autoridades mantienen comunicación permanente con el Gobierno del Estado para atender cualquier reporte y reforzar la prevención entre los productores.

Como parte de estas acciones, alrededor de 170 productores del municipio han recibido capacitación para identificar oportunamente el gusano barrenador, conocer el procedimiento para retirar las larvas y utilizar correctamente los kits proporcionados por el Gobierno del Estado para enviar las muestras al laboratorio.

El director de Desarrollo Rural hizo un llamado a los productores y a la población en general a reportar inmediatamente cualquier sospecha, con el objetivo de que las autoridades puedan actuar de manera oportuna y evitar la propagación de la plaga.

Señaló que también se han difundido materiales informativos y se mantiene abierta la posibilidad de capacitar a más productores, siguiendo las instrucciones de la gobernadora Maru Campos, del secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada, y del alcalde Marco Bonilla.

Gutiérrez consideró que la capacitación y la atención temprana han contribuido a evitar un incremento significativo de casos dentro del municipio de Chihuahua, por lo que insistió en la importancia de mantener la vigilancia y la coordinación entre productores y autoridades.