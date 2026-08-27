Concesionarios de transporte retan a Canaco; “no conocen la verdadera problemática”

Francisco “Güero” Lozoya líder de transportistas urbanos dio a conocer que ante los comentarios de instalar un nuevo sistema de transporte como lo comenta la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) son lamentables pues no se tiene conocimiento de las necesidades reales y la falta de apoyo de un subsidio federal.

En este sentido el líder de concesionarios de transporte urbano destacó que es necesario que los empresarios de la iniciativa privada se tomen un momento para conocer bien el problema.

“Yo los invito a que se den una vuelta en la calle si bien es cierto, no justifico y que seguiremos trabajando el día de hoy y no esta todo mal como se dice a lo mejor si le falta, y a lo mejor a la gente que nos critica les hace falta ser usuarios del servicio de camiones”, comentó.

Asegura que hay “detalles” que no están únicamente en los transportistas como lo son los insumos, refacciones y aunado a esto rutas que ya no son rentables para trabajar.

Reitera que espera una propuesta buena por parte de Canaco, cámara que ha destacado el problema y la necesidad de tener un sistema nuevo de transporte.

Señaló que es necesario un subsidio federal para impulsar el transporte y bajar las deficiencias.