Dos de tres: Entrega Marco Bonilla nuevo paso superior para agilizar tráfico al norte de la capital

Con el objetivo de mejorar la movilidad y disminuir los tiempos de traslado de miles de automovilistas, el alcalde Marco Bonilla inauguró el paso superior de la vialidad Los Nogales, en su intersección con la avenida de las Industrias.

La obra representa una inversión superior a los 200 millones de pesos y forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para atender los principales puntos de conflicto vial en la zona norte de la ciudad.

El proyecto contempla dos pasos superiores con una longitud conjunta de más de 460 metros y dos carriles de circulación por sentido, además de trabajos de alumbrado público, instalación de señalamiento vial y adecuaciones para ordenar el flujo vehicular.

También se llevaron a cabo trabajos de pavimentación y ampliación de carriles en la avenida de las Industrias, con el propósito de generar una circulación más eficiente y segura para quienes utilizan diariamente este importante corredor.

El director de Obras Públicas, Carlos Rivas informó que esta intervención corresponde a la segunda de tres soluciones viales contempladas para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias que habitan al norte de la capital.

Aunque el paso superior de Los Nogales ya fue inaugurado, todavía continúan algunos trabajos de detalle y conclusión de obra civil en la intersección con la avenida de las Industrias.

Se prevé que estas labores queden concluidas en los próximos días, momento en el que podrá habilitarse por completo esta zona y aprovecharse en su totalidad la nueva infraestructura vial.