En la mira un presunto “montachoques”, pide Policía Vial denunciar casos al 911

César Komaba Quezada, subsecretario de Movilidad en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dijo que se tiene reporte de al menos dos vehículos utilizados “montachoques” en la capital.

En uno de los casos se cuenta con el rostro del presunto extorsionador, gracias a los videos que circulan en redes sociales de un Jetta color blanco.

No obstante, dijo que hasta el momento no existen denuncias formales sobre presuntos montachoques por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía para señalar a quien intente obtener dinero de un accidente provocado.

El subsecretario reiteró que el objetivo de los montachoques es obtener dinero de la población por lo que reiteró que en cualquier caso es necesario marcar al 911 y a las aseguradoras.