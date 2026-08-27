Mantiene Chihuahua calificación de “A” en finanzas estatales por parte de Fitch Ratings: Hacienda

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez dio a conocer que recientemente hubo una revisión por parte de la calificadora Fitch Ratings en la que se reafirma la calificación de A, lo que señaló, es un reconocimiento de las finanzas estatales.

Aclaró que únicamente se modificó la perspectiva de estable a negativa, lo que significa que el Estado debe tener cuidado con algunas métricas para evitar bajar de calificación.

Granillo Vázquez señaló que el año anterior hubo situaciones imprevistas como el brote de sarampión que incrementaron el gasto operativo del Estado y que derivaron en el cambio de perspectiva.

“Es como decir: hay algunas métricas que se movieron. Hay que cuidar esas métricas no se repitan en el siguiente ejercicio para mantener la calificación que tenemos ahorita”.