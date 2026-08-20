Reconocen a 12 jóvenes con el Premio Agustín Melgar 2026

En sesión solemne de Cabildo, fueron reconocidos los ganadores del Premio Agustín Melgar 2026, distinción que busca destacar a jóvenes chihuahuenses por su trayectoria, talento y aportaciones en distintos ámbitos de la sociedad.

Durante la ceremonia fueron entregados reconocimientos en las categorías Académicas, Artísticas, Ecología, Labor Social, Méritos Cívicos y Productivas, divididas en las categorías A y B.

En Académicas, los galardones fueron para Victoria Morales Espinoza, en la Categoría A, y Karla Lizeth Zarazúa Márquez, en la Categoría B.

En el ámbito Artístico, Roberta Ramírez Rivera obtuvo el reconocimiento en la Categoría A, mientras que Renata Alejandra Sánchez Muñoz fue distinguida en la Categoría B.

Por sus aportaciones en materia de Ecología, fueron reconocidas Danna Fernanda Rodríguez Esparza, en la Categoría A, y Marisol Rivera Rivas, en la Categoría B.

En Labor Social, los reconocimientos correspondieron a Aleida Fátima Domínguez Acosta, en la Categoría A, y Manuel Abraham Rascón Valenzuela, en la Categoría B.

En la categoría de Méritos Cívicos, fueron distinguidos Mauricio Sánchez Mendoza, en la Categoría A, y Luis Donaldo Saláis Valle, en la Categoría B.

Finalmente, en el rubro Productivas, Valeria Núñez García recibió el premio en la Categoría A, mientras que Elena Lucero Iturralde Perla fue reconocida en la Categoría B.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento destacó el esfuerzo y compromiso de las nuevas generaciones, así como su participación en actividades que contribuyen al desarrollo académico, cultural, social, ambiental y productivo de Chihuahua.

La entrega del Premio Agustín Melgar se realizó como parte de una sesión solemne de Cabildo, en la que se resaltó la importancia de impulsar y reconocer el talento y liderazgo de los jóvenes del municipio.