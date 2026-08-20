Municipio reta a Morena a leer sentencia de Mápula antes de cuestionar el proyecto

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua Roberto Fuentes, en conferencia de prensa respondió nuevamente a los señalamientos del regidor de Morena, Hugo González, sobre la sentencia relacionada con el proyecto del nuevo relleno sanitario de Mápula, y sostuvo que las declaraciones del edil no corresponden con lo establecido en el documento judicial.

Fuentes retomó la frase del propio regidor, “documento mata discurso”, para señalar que la sentencia de más de 300 páginas permite conocer con precisión qué aspectos del proyecto fueron avalados y cuáles quedaron sujetos a condiciones.

El amparo se negó en prácticamente todos los actos

El funcionario explicó que la sentencia 1160/2023, emitida por una jueza de Distrito, negó el amparo respecto de diversos actos reclamados relacionados con el proyecto.

Entre ellos mencionó la selección del sitio, la constancia de zonificación, la licencia de uso de suelo, diversos dictámenes, el expediente administrativo, el acuerdo de Cabildo, la convocatoria y la licitación correspondiente.

Fuentes señaló que el amparo únicamente se concedió respecto de la resolución estatal de impacto ambiental, aunque aclaró que ésta no fue anulada.

“Cuando el regidor afirma que la sentencia concedió el amparo, está contando solo una décima parte de la historia”, afirmó.

Rechaza que Mápula esté sobre una zona de recarga

Otro de los puntos que rechazó fue el señalamiento de que el proyecto se ubica sobre una zona de recarga del acuífero.

De acuerdo con Fuentes, la propia sentencia establece que el predio no se encuentra sobre un área natural protegida, una planicie aluvial, una zona de recarga funcional del acuífero ni sobre fallas geológicas.

El secretario destacó que durante el juicio fueron analizados distintos peritajes de especialistas en geología, hidrología e ingeniería, además de estudios realizados por instituciones técnicas.

Afirmó que la autoridad judicial fue la encargada de valorar el conjunto de las pruebas y determinar la viabilidad jurídica del sitio.

Condiciones ambientales deberán cumplirse

Fuentes aclaró que la sentencia establece medidas que deberán atenderse antes de que el proyecto entre en operación, por lo que descartó que exista una prohibición definitiva para construir el relleno sanitario.

Entre las condiciones mencionó una doble barrera de impermeabilización, un dictamen emitido por una unidad acreditada, una red de pozos para monitoreo y una reunión pública de información.

Aseguró que el Municipio cumplirá con estas disposiciones en coordinación con el Gobierno del Estado.

“Son estándares que harán de esta obra una de las más vigiladas y sólidas del país”, sostuvo.

“No le tenemos miedo al monitoreo”

El funcionario afirmó que el Ayuntamiento no se opone a las medidas de vigilancia ambiental y, por el contrario, consideró que representan mayores garantías para el proyecto y para la población.

“Nosotros no le tenemos miedo ni a la doble barrera, ni al monitoreo, ni a la participación ciudadana”, expresó.

Cuestiona postura de Morena sobre el agua

Durante su posicionamiento, Fuentes también cuestionó a Morena por su discurso en defensa del agua de Chihuahua y recordó el conflicto por el agua de La Boquilla ocurrido en 2020.

También hizo referencia a las controversias ambientales relacionadas con el Tren Maya y acusó al partido de aplicar criterios distintos dependiendo del proyecto del que se trate.

“Celebramos que Morena haya descubierto su vocación por la defensa del agua de Chihuahua. Bienvenidos”, expresó de manera irónica.

Invita a revisar las 300 páginas

Finalmente, Roberto Fuentes invitó al regidor Hugo González y a quienes han cuestionado el proyecto a revisar directamente el contenido de la sentencia antes de emitir nuevos posicionamientos.

Aseguró que tanto el Municipio como los ciudadanos tienen acceso a la versión pública del documento y recordó que, si alguna de las partes considera que la jueza valoró incorrectamente las pruebas, existen mecanismos legales para impugnar la resolución.

“Hay un expediente, hay una sentencia y hay tres puntos resolutivos muy claros. La sentencia habla por sí misma”, concluyó.