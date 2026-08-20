Entrega Estado incentivos para fortalecer las actividades productivas de miembros de los pueblos indígenas

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) entregó 57 apoyos del Programa de Desarrollo Económico para la Población Indígena 2026, con una inversión de 1 millón 425 mil pesos.

Cada beneficiario recibió 25 mil pesos para invertir en sus negocios u oficios, como manufactura textil, gastronomía, carpintería, artesanías, comercio, abarrotes, desponchado, herbolaria, elaboración de piñatas y estilismo.

El Programa cubre los 67 municipios del estado con prioridad en la Sierra Tarahumara y tiene como objetivo impulsar las actividades productivas en las comunidades, para generar oportunidades de autoempleo.

El titular de la dependencia, Enrique Rascón Carrillo, destacó que estos recursos respaldan el trabajo de personas que cuentan con conocimientos y oficios, que contribuyen a la economía de sus familias y comunidades.

“Detrás de cada proyecto hay esfuerzo, conocimiento y el deseo de salir adelante. Desde la Secretaría seguiremos impulsando acciones que fortalezcan las iniciativas de los pueblos y comunidades indígenas, y generen nuevas oportunidades de desarrollo”, expresó.

Rascón Carrillo añadió que iniciativas como esta muestran el compromiso del Gobierno del Estado, de proyectar los proyectos productivos y las iniciativas que contribuyen al bienestar, y al desarrollo económico de la población.

Al evento asistieron María Eugenia Galván Antillón, presidenta del DIF Estatal; Gilberto Baeza, secretario de Salud; Roberto Medina, diputado local; Nayeli Ontiveros, directora de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua y el sacerdote Héctor Martínez.