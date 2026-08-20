Convoca Manque Granados a jóvenes chihuahuenses a presentar iniciativas de ley y viajar a la Cámara de Diputados

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, lanzó la convocatoria “Altavoz Juvenil” para escuchar las propuestas de jóvenes de Chihuahua capital y convertirlas en iniciativas.

La convocatoria fue lanzada en el marco del Pleno Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), encabezada por el Rector Luis Alfonso Rivera Campos, y ante consejeros, líderes universitarios, y presidentes de las sociedades de alumnos de la máxima casa de estudios.

Durante el evento, Manque explicó en qué consiste este programa, el cual llevará a los autores de las dos propuestas ganadoras a Ciudad de México, a la Cámara de Diputados, para presentarlas e conocer de primera mano el proceso legislativo.

Podrán participar jóvenes de 18 a 26 años de edad, en temas de salud mental, educación, seguridad, medio ambiente, entre otros de interés para Chihuahua.

Las propuestas podrán entregarse:

* Presencialmente en la oficina de Enlace de Manque Granados, en Monte Albán #4321, colonia Quintas Carolinas

* Por correo electrónico a manquegranados@gmail.com

La convocatoria cierra el viernes 18 de septiembre a las 16:00 horas.

Las dos propuestas con mayor puntuación recibirán acompañamiento para fortalecerlas y presentarlas formalmente ante la Cámara de Diputados.

Para más conocer la convocatoria completa, consulta la página: https://bit.ly/AltavozJuvenil