El PAN trae el proceso por la alcaldía poquito contaminado; sería un error que lleguen a negociar con nosotros con un candidato ya definido: PRI

Ante lo que sucede en la carrera por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, advirtió que Acción Nacional “trae el proceso un poquito contaminado”, además de señalar que sería “un error” de los panistas intentar negociar con el priismo ya con una candidato definido.

“Primero hay que resolver el tema de la gubernatura y luego el tema de las presencias municipales. Lo vuelvo a decir como lo dije en el pasado. No podemos llegar a una mesa de negociación con los candidatos a alcaldes ya definidos. Sería un error. Sería no invitarte a, o no tener la visión de querer construir una coalición o una alianza o una candidatura común”, resaltó Domínguez.

El dirigente estatal recordó que en el PAN, “ellos están en su proceso. Me parece a mí que el proceso de las presidencias lo traen un poquito contaminado, pero pues ese es su problema, es un problema que ellos tienen que resolver”.

Alex Domínguez señaló que “hay la posibilidad de que el PRI, al momento de las negociaciones, que la dirigencia nacional pida la capital de Chihuahua. Y bueno, ahí veremos qué es lo que está sucediendo. Entonces, yo por eso digo, todo puede suceder en este clima, en este escenario”.