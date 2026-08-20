Rafa Loera y Jorge Cruz recorren juntos colonia al sur de la ciudad

En una dinámica de escucha activa en la ciudad de Chihuahua, Rafa Loera, junto con el tambien aspirante a la alcaldía Jorge Cruz Camberos, recorrió diversas colonias para acercarse a la ciudadanía. Durante la jornada, ambos visitaron, saludaron y escucharon de primera mano las inquietudes de la gente, refrendando su compromiso conjunto de seguir aportando a Chihuahua.

Durante el encuentro, que incluyó a las familias de la colonia Chulavista, destacaron la importancia de escuchar directamente a los ciudadanos para conocer las necesidades reales de cada sector.

Rafa Loera señaló que recorrer las colonias en equipo permite entender las condiciones que enfrentan sus habitantes y evitar que las decisiones se construyan únicamente desde una percepción externa, ya que cada comunidad tiene circunstancias diferentes que deben ser tomadas en cuenta.

“A lo mejor tenemos la percepción de que aquí lo que necesitan es una cancha nueva y ustedes me dicen: ‘Yo no necesito una cancha nueva, lo que necesitamos es que sí haya agua’. O al revés: ‘No, el agua jamás falla, lo que necesito es que en realidad pase más la patrulla, o alguna otra problemática”, expresó Loera al dialogar con los vecinos.

Tanto Rafa Loera como Jorge Cruz coincidieron en que este tipo de encuentros permiten escuchar directamente a quienes conocen mejor la realidad de sus entornos. “Entonces estamos hoy aquí en su colonia para escucharlos y conocer eso”, señaló Loera, sosteniendo que la cercanía y el diálogo deben ser el punto de partida para identificar prioridades y construir propuestas.

Finalmente, Rafa Loera indicó que continuará generando estos espacios de encuentro con los chihuahuenses, convencidos de que la participación de ciudadanos, políticos, empresarios y sociedad permite sumar esfuerzos y construir soluciones verdaderas con y para la gente.