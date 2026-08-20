Entrega comedor móvil más de 500 platillos a familias en Temósachic

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común entregó más de 500 platillos calientes y snacks saludables a familias de Temósachic, mediante el comedor móvil de NutriChihuahua.

Esta acción se realizó como parte de la Ruta Chihuahua, encabezada por la gobernadora Maru Campos, que permitió acercar estos alimentos a personas adultas mayores, niñas y niños del municipio.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, dialogó con habitantes para conocer sus necesidades y canalizar apoyos de NutriChihuahua a hogares en condiciones de extrema necesidad.

Informó que la estrategia llegará a más municipios mediante distintas modalidades, con alimentos de alto valor nutricional para quienes más lo requieren.