Sentenciado a 8 años de prisión por homicidio que cometió en Paseo de las Torres

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, obtuvo en un procedimiento abreviado, la sentencia de ocho años de prisión, dictada en contra del imputado Ricardo A. R., por el delito de homicidio.

El 27 de junio del 2025, el ahora sentenciado privó de la vida con disparos de un arma de fuego a Carlos Daniel S. C., en el cruce de las calles Durango y Palacio de Mitla, de la colonia Paseo de las Torres, en Ciudad Juárez.

Hechos por los que fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal adscritos al Grupo Especial de Detectives, en la carretera Ahumada – Ciudad Juárez.

Fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público que integró la carpeta de investigación y procedió penalmente en su contra.

Tras conocer los elementos probatorios que expuso la representación social, el imputado Ricardo A. R., solicitó la terminación anticipadamente de su proceso penal, aceptando su responsabilidad penal.

Recibiendo del Juez de Control conocedor de la causa penal 3451/2025, la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social No. 3.