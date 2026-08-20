Juan Blanco en campaña, que se ponga a trabajar: Maru por quejas de tráfico en caseta a Cuauhtémoc

La gobernadora María Eugenia Campos Galván pidió a Juan Blanco, director del Departamento de Carreteras y Cuota que deje la campaña y atienda sus obligaciones.

En entrevista con Anibal Moreno, el periodista abordó el tráfico que se registra en la caseta Cuauhtémoc-Chihuahua, así como la importancia de eficientar la forma de pago.

“Hay que despertar Juan Blanco, ¿dónde estás?, ahorita que termine la entrevista hablamos con él y que se ponga a chambear”, expresó al asegurar que se dará solución a la problemática.