Promueven servicios que brinda CEJUM a mujeres en situaciones de vulnerabilidad en Cuauhtémoc

El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en Cuauhtémoc, promueve los servicios de atención integral, orientación y acompañamiento, que ofrece a las mujeres ante situaciones que vulneren sus derechos, así como las de sus hijas e hijos.

Para ello, la Coordinadora del CEJUM, Rosario Chávez Quiroga, difunde dichos servicios, con la finalidad de que más mujeres acudan a solicitarlos.

Durante una entrevista de radio conducida por el periodista Jesús Manuel Rodríguez Rascón, destacó la importancia de acercar a las mujeres información sobre los servicios y apoyos disponibles, ya que deben de saber que no se encuentran solas y que, en el Centro cuentan con espacios de atención digna, en donde son escuchadas y orientadas sobre todo lo que deben saber y hacer cuando son víctimas.

Por ello, invitó a todas aquellas mujeres que estén pasando por alguna situación de violencia a que se acerquen a la institución, en donde recibirán todos los servicios de manera gratuita, así como información sobre los cursos y talleres a los cuales pueden acceder, con el objetivo de brindarle herramientas que les proporcionen independencia económica y emocional.

Los horarios de atención en el CEJUM son de lunes a viernes de 8:00 am a 9:30 pm, sábados domingos y días festivos de 8:00 am a 8:00 pm.