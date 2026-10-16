Reconoce René Chavira labor del personal de Desarrollo Humano y Educación durante recorrido por sus instalaciones

-Conoció de primera mano las actividades que realizan las distintas áreas de la dependencia municipal

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de octubre de 2026.- Para conocer de cerca las actividades que se realizan desde la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, el alcalde René Chavira recorrió las instalaciones de esta dependencia municipal, donde dialogó con el personal sobre las funciones que desempeñan y la atención que se brinda a la ciudadanía.

Durante su visita, conoció las tareas que desarrolla cada una de las áreas y reconoció la labor de las y los colaboradores que diariamente contribuyen al funcionamiento de la Dirección y al desarrollo de sus actividades.

Al concluir el recorrido, sostuvo una reunión con el equipo de trabajo, en la que se destacó la importancia de mantener una atención cercana a las familias de Chihuahua Capital y dar continuidad a las labores que se realizan desde esta dependencia.

La visita permitió al alcalde conocer directamente el funcionamiento de las distintas áreas, así como reconocer el esfuerzo del personal que participa en la atención y seguimiento de las necesidades ciudadanas.