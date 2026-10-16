Busca diputada Joss Vega cerrar vacíos legales y castigar penalmente la zoofilia en Chihuahua

Para fortalecer la protección de los animales, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Joss Vega, presentó una iniciativa ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Chihuahua, para establecer sanciones penales específicas contra la zoofilia y la zooerastia en Chihuahua, conductas que actualmente se atienden por la vía administrativa.

La propuesta plantea penas de uno a tres años de prisión y multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para quienes realicen actos sexuales con animales o los utilicen con esos fines. También contempla sancionar acciones relacionadas con la promoción, difusión y comercialización de material gráfico o digital de estas conductas.

Además, propone aumentar en un 50 por ciento las penas cuando estos actos sean grabados o fotografiados para difundirse, venderse u obtener notoriedad, incluso en plataformas digitales.

La iniciativa también busca que las multas se destinen al Fondo Estatal de Bienestar Animal que opera a través del Comité Técnico integrado por las Secretarías de Hacienda, Salud, Desarrollo Rural y de la Función Pública de Gobierno del Estado.

También establece sanciones de uno a tres años de prisión, además de multas económicas, para servidores públicos que incumplan su obligación de prevenir, denunciar o sancionar el maltrato animal, o que participen o encubran actos de crueldad o negligencia en perreras y centros de control animal.

Con esta propuesta, Joss Vega busca cerrar vacíos en la legislación estatal, fortalecer las herramientas para combatir el abuso contra los animales y establecer responsabilidades para quienes tienen la obligación de protegerlos.

La iniciativa deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para su análisis y eventual aprobación.