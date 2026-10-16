A nadie se le ha sacado del proceso y no hay traje a la medida para ningún aspirante: Taboada por interna en el PAN

Ante los roces internos por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, el secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional, Santiago Taboada, declaró que a nadie se le ha sacado del proceso, además de insistir en que no existe un traje a la medida que beneficie a algún aspirante.

“Aquí a nadie se le ha sacado del proceso. No creo que una declaración, y lo quiero decir con muchísimo respeto, a nadie se le ha pedido bajarse de un proceso en un acto de este tipo. Yo creo que sencillamente el proceso sigue, el proceso está anunciado. Una cosa es que pueda haber un planteamiento sobre la función pública de alguien, la responsabilidad pública que alguien haya tenido, y otra cosa muy distinta es el proceso de medición del Partido Acción Nacional, enfatizó Taboada.

El secretario de Acción Política del CEN especificó que “tampoco queremos, quiero decir, que se tome este proceso como una especie de bandera o de intención, no confundamos las cosas. Los planteamientos que hayan sido producto de una función pública tienen una línea. El proceso del Partido Acción Nacional en los municipios, en los cinco municipios, es otro. Y ahí está”.

“Estamos siendo muy claros, muy puntuales, y que todos estos fantasmas que pueden salir, porque es normal, si no nos dedicaríamos a otra cosa. Yo digo que el que no le guste el agua salada que no se meta al agua, entonces, quien no lo entiendo así, como parte de este proceso, y no tiene que ver una cosa con la otra”, expresó Santiago Taboada.