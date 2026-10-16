Instala Comisión de Recursos Forestales mesa técnica para analizar propuesta de sanciones por incendios forestales

El Congreso del Estado a través de la Comisión de Recursos Forestales, encabezada por el diputado Jaime Torres Amaya, instaló una mesa técnica con el propósito de analizar la iniciativa presentada por la diputada Edith Palma, en la cual se busca establecer sanciones específicas para quienes provoquen incendios forestales por imprudencia y generen daños ambientales, así como fortalecer las medidas de prevención y restauración de las áreas afectadas

La iniciativa plantea reformas al Código Penal, así como a las leyes estatales de Desarrollo Forestal Sustentable y de Educación.

La Mesa Técnica estará conformada por representantes de la Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado; de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); de la Dirección General Jurídica y de la Dirección de Asuntos Penales y Amparo, ambas dependientes de la Fiscalía General del Estado; así como asesores y personal técnico del Poder Legislativo.

La instalación de la mesa técnica permitirá analizar los alcances de la propuesta y revisar las modificaciones planteadas a los tres ordenamientos legales, con el propósito de contribuir al estudio legislativo de las medidas para prevenir los incendios forestales y atender sus consecuencias ambientales.

Cabe mencionar que, entre las peticiones plasmadas en la iniciativa, está el establecer penas de 6 meses a 2 años de prisión para quienes ocasionen de manera imprudencial un incendio en terreno forestal que cause daño ambiental, además de las sanciones previstas.

Además, que las personas cuya responsabilidad en el origen de un incendio forestal haya sido acreditada estén obligadas a restaurar la superficie afectada, así como diferenciar las sanciones administrativas cuando el daño derive de una conducta imprudencial.

En materia preventiva, la iniciativa contempla incorporar acciones de orientación y capacitación sobre incendios forestales en el servicio social de estudiantes de educación media superior y superior, particularmente en las regiones con vocación forestal, mediante la coordinación de las autoridades educativas y ambientales.