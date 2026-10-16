Abrir los Congresos a la ciudadanía exige voluntad política y participación ciudadana: Cuauhtémoc Estrada

Abrir los congresos a la ciudadanía no depende únicamente de contar con leyes, sino de garantizar que la participación tenga efectos reales en las decisiones legislativas. Así lo planteó Cuauhtémoc Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso de Chihuahua, durante el foro nacional “Abrir Congresos”, un espacio de diálogo para construir propuestas que fortalezcan el parlamento abierto en las entidades del país.

Durante su participación, el legislador compartió la experiencia de Chihuahua y señaló que, aunque el estado cuenta con una Ley de Participación Ciudadana y mecanismos para involucrar a la sociedad, el reto sigue siendo convertirlos en prácticas efectivas dentro del Poder Legislativo. Subrayó que la voluntad política es indispensable para que las solicitudes ciudadanas sean escuchadas y los procesos legislativos incorporen distintas voces.

Como ejemplo, expuso que cuatro solicitudes de parlamento abierto relacionadas con la iniciativa de Fiscalía Autónoma fueron rechazadas en el Congreso local. Para Estrada, este tipo de decisiones evidencia la necesidad de revisar las reglas que determinan cuándo se permite la participación ciudadana y evitar que su ejercicio dependa exclusivamente de la mayoría legislativa.

Frente a este escenario, propuso avanzar hacia una ley general que homologue los mecanismos de participación ciudadana en el país, establecer reglas que permitan a las minorías legislativas impulsar ejercicios de parlamento abierto y crear una tribuna ciudadana donde las personas puedan presentar iniciativas, expresar demandas y cuestionar directamente a sus representantes.

El coordinador de morena también destacó la importancia de involucrar desde la infancia a niñas, niños y jóvenes en las decisiones públicas, mediante herramientas como las urnas electrónicas y el presupuesto participativo. No obstante, sostuvo que estos esfuerzos deben acompañarse de mecanismos inmediatos que permitan a la ciudadanía incidir en las decisiones de sus congresos.

Finalmente, llamó a las organizaciones civiles y colectivos a plantear compromisos concretos a quienes aspiran a cargos de representación popular, especialmente durante los procesos electorales, para que la apertura legislativa se traduzca en obligaciones verificables.

“Estoy convencido de que sí se puede”, expresó Estrada al defender la posibilidad de construir congresos más abiertos, donde escuchar a la ciudadanía sea parte central del trabajo legislativo y no solamente un compromiso en el discurso.