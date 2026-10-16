Pareja de adultos mayores se queda sin vivienda tras lluvias en la colonia Nombre de Dios

Una casa de construcción de adobe se derrumbó esto por las intensas lluvias que se presentaron en la ciudad esto en la colonia Nombre de Dios.

Una pareja de adultos mayores y su hijo, salieron ilesos luego de que la vivienda se vino abajo, desde la noche del pasado jueves.

La vivienda se ubicaba en el cruce de las calles Carlos Armendariz y Segunda de la colonia Nombre de Dios y este viernes autoridades llegaron al lugar del derrumbe para determinar los daños indicando que el inmueble no era habitable.

Ante esto se dio paso al acordonamiento impidiendo el paso al interior por el riesgo que se corre.