Conmemora DIF Estatal el Día Mundial de la Alimentación con concurso de platillos saludables

_-Durante el evento también se expusieron los avances del programa NutriChihuahua_

Con la participación de escuelas de diez municipios, el DIF Estatal conmemoró el Día Mundial de la Alimentación con un concurso de platillos saludables dedicado a promover la buena alimentación, la creatividad culinaria y el aprovechamiento responsable de la comida.

Durante el evento, el director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns, destacó la importancia de impulsar hábitos alimentarios saludables desde la infancia, y presentó los avances del programa NutriChihuahua.

El funcionario explicó que mediante esta estrategia, la dependencia lleva servicios de alimentación y nutrición a los 67 municipios de la entidad. Agregó que durante la presente administración se han entregado más de 33 mil desayunos diarios en escuelas de Juárez, Ahumada, Práxedis G. Guerrero y Guadalupe.

También resaltó la prestación de 157 mil desayunos diarios en espacios educativos y centros comunitarios de la entidad, así como la distribución de más de 2 millones 50 mil paquetes alimentarios en la capital, y la equipación de 405 cocinas y comedores escolares y comunitarios, para fortalecer la preparación de comida nutritiva para la población.

Aunado a lo anterior, el DIF Estatal opera 21 Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno (Cerenam) en 12 municipios serranos, donde se ha alojado y atendido nutricionalmente a 9 mil 275 personas, principalmente mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y a sus hijas e hijos.

Durante la emergencia por sequía, la dependencia atendió además a 196 mil familias de la Sierra Tarahumara mediante la entrega de 15 mil toneladas de maíz y frijol, con presencia en 2 mil 144 comunidades serranas.

Al concluir, Eguiarte Fruns reiteró el compromiso de continuar de la mano con los DIF municipales, escuelas, familias y comunidades, para garantizar que más niñas y niños cuenten con una alimentación suficiente, nutritiva y digna.

En representación de la comunidad estudiantil, el niño Matthew Amado Magallanes Bravo, estudiante de la Escuela CREI “Miguel Hidalgo”, del municipio de Galeana, agradeció a la gobernadora Maru Campos y al DIF Estatal por hacer posible que todos los días tengan un platillo caliente de comida dentro de su horario escolar.

En el certamen de platillos saludables elaborados con los ingredientes que contienen los paquetes alimentarios del DIF Estatal, participaron centros educativos que forman parte del programa de Alimentación Escolar en su modalidad caliente.

Integraron el concurso instituciones de los municipios de Chihuahua, Delicias, Cusihuiriachi, Saucillo, Galeana, Buenaventura, Julimes, Dr. Belisario Domínguez, Gómez Farías y Nuevo Casas Grandes.

También asistieron niñas y niños de Educación Indígena y de Casa Cuna, quienes disfrutaron de una jornada orientada a fomentar buenos hábitos desde las primeras etapas de la vida.

Al concluir la exposición y degustación de los platillos, el jurado dio a conocer a las y los ganadores: el primer lugar se lo llevó el plato “Birria de cerdo”, por escuelas de Buenaventura; el segundo fue para “Pizza de pollo”, por escuelas de Delicias; y el tercero para “Discada norteña”, elaborado por escuelas del municipio Galeana.

En el evento también estuvieron el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Salvador Carrillo, y el representante de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, Miguel Javier López.