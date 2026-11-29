El Gobierno del Estado reconoció a Enriqueta Lerma Rodríguez, ganadora del Premio Nacional de Novela Histórica “Ignacio Solares” 2026, por su obra “Raigambres del Alma”.

La ceremonia de entrega del galardón se llevó a cabo en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, recinto a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde la subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, Brenda Rodríguez, entregó el distintivo a la autora.

Como parte del premio, Lerma Rodríguez recibió además un estímulo económico de 150 mil pesos.

Durante la ceremonia, también leyó fragmentos de su novela, que fueron comentados por integrantes de la comunidad literaria de Ciudad Juárez.

Raigambres del Alma es una novela histórica inspirada en los acontecimientos ocurridos durante la huelga estudiantil de la década de los noventa en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)..

La obra narra las experiencias de una estudiante y su profesor, en torno a la búsqueda de identidad y la militancia.

Enriqueta Lerma Rodríguez es doctora en Antropología e investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la UNAM, donde fundó el Laboratorio de Etnografía.