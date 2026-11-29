La obra registra un avance del 30 por ciento y contempla la colocación de 70 componentes estructurales en esta primera etapa



La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) inició el montaje de trabes en la construcción del paso inferior ubicado en el cruce de las avenidas Tecnológico y Los Arcos, conocido como Pistolas Meneses, en la ciudad de Chihuahua.



En esta primera etapa se contempla la colocación de 70 elementos estructurales tipo ASSHTO SI-36, piezas fundamentales para el desarrollo de la infraestructura.



El proyecto registra un avance físico del 30 por ciento hasta el día de hoy.

Con el objetivo de eficientar el proceso, la dependencia ha dispuesto cuadrillas que laboran en la zona de manera permanente.



El paso forma parte de un circuito de tres obras que se llevan a cabo en la avenida Tecnológico para mejorar la movilidad, agilizar los traslados y ofrecer mejores condiciones de circulación para las familias chihuahuenses.