Con la afluencia en el Centro por temporada navideña, se refuerza la prevención y vigilancia

H. Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a 29 de noviembre de 2026.- En esta época del año, las y los chihuahuenses visitan el primer cuadro de la ciudad para hacer compras, pasear y recibir a los turistas que llegan a conocerla, por ello la Policía Municipal mantiene la prevención y vigilancia en las zonas de mayor concentración, para seguridad de las familias.

El grupo Betas, creado el 5 de mayo de 1993 y con 33 años de servicio, está integrado por 40 elementos, y en esta temporada decembrina refuerza sus operativos por la gran afluencia de personas en el Centro Histórico y con el apoyo de sus bicicletas, los agentes recorren cada calle del primer cuadro y llegan a zonas donde las patrullas no pueden entrar.

Como lo explica la policía tercero Viviana Palacios López, su objetivo principal es la vigilancia y la prevención de delitos y faltas administrativas, con cercanía y contacto directo con la ciudadanía, los locatarios y los visitantes, además de que moverse con rapidez entre el tráfico, les permite un tiempo de respuesta mucho más rápido.

En su recorrido diario, los Betas brindan distintos tipos de ayuda, acompañan a la ciudadanía en trámites bancarios cuando se les requiere, orientan a los turistas sobre lugares y servicios, y están facultados para detener a quienes cometan una falta administrativa o un delito en el primer cuadro, además de que cuentan con Técnicos en Urgencias Médicas, quienes brindan atención prehospitalaria en lo que llega una ambulancia.

El primer cuadro también cuenta con 15 Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), del programa Espacios Cardio protegidos del IMPAS, con 15 equipos, 12 de ellos en el Centro Histórico, y de los tres equipos móviles, dos los transportan los propios agentes Betas en bicicleta y en cuatrimoto, todo esto como parte de las acciones implementadas por el Gobierno Municipal para cuidar a la ciudadanía en el centro y que cada visita se disfrute en familia y con tranquilidad.