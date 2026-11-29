Con el objetivo de sensibilizar sobre los retos que enfrentan las personas con discapacidad y fomentar una cultura de respeto, empatía e inclusión, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) impartió el taller “Ponte en mis Zapatos”.

En esta ocasión, el curso fue dirigido a maestras, maestros y personal directivo de la Secundaria Estatal 3020.

El secretario Jesús Carrillo destacó que, gracias a la coordinación con la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), se impulsan este tipo de capacitaciones, que incluyen actividades vivenciales en las que las y los participantes experimentan algunas de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual, motriz o intelectual.

Asimismo, comentó que el taller “Ponte en mis Zapatos” propicia la reflexión sobre la importancia de eliminar barreras y fortalecer el trato digno y respetuoso hacia todas las personas.