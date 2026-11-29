-“Hoy lo que veo aquí en Santa Isabel es el corazón de Chihuahua que late con fuerza”.

Santa Isabel, Chih a 28 de noviembre de 2026.- Marco Bonilla Coordinador estatal de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, sostuvo un encuentro con más de 1,700 campesinos provenientes de 57 municipios del estado, en el que compartió sus raíces familiares y escuchó las inquietudes de quienes trabajan en el campo chihuahuense.

Durante el encuentro, en el que participaron productores agrícolas, ganaderos, integrantes de la comunidad menonita y del pueblo rarámuri, Bonilla recordó sus orígenes familiares y el vínculo que mantiene con el sector rural, al ser sus abuelos originarios de comunidades rurales del estado.

Destacó que el campo forma parte de la identidad de Chihuahua y abordó las dificultades económicas que enfrentan los productores ante el incremento en los costos de los insumos y la caída en el precio de los granos y la falta de apoyo por parte de la federación.

“El campo no es un tema más, el campo es lo que es Chihuahua, es lo que nos identifica a mucho orgullo en todo el país. Chihuahua no se entiende sin su campo, sin sus campesinos, sin sus ganaderos, pero también hay que decir la verdad, lo están dejando solo”, señaló.

Asimismo, cuestionó el incremento en los precios del diésel, los fertilizantes, las semillas y la energía eléctrica necesaria para la producción agrícola, así como la dependencia de las importaciones de granos provenientes de Estados Unidos.

El encuentro fue un espacio de diálogo entre representantes de distintas regiones de la entidad, quienes comparten el trabajo de la tierra como actividad económica, sustento familiar y parte de su identidad cultural.

Entre los asistentes se contó con el respaldo de alcaldes y exalcaldes de los 57 municipios presentes.

Al lugar acudieron personas de municipios cómo; Guerrero, Ojinaga, Cuauhtémoc, Bocoyna, Cusihuiriachi, Madera, Delicias, Namiquipa, Temosachic, entre otros.