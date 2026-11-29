La ciudadanía puede votar hasta las 7:00 pm en los centros habilitados o, en el caso de las personas mayores de edad, desde la aplicación móvil

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 29 de noviembre de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, invita a las y los chihuahuenses a participar este domingo en el último día de la consulta del Presupuesto Participativo 2027, en la que podrán elegir los proyectos que consideran prioritarios para sus colonias y comunidades.

La jornada se realiza de 9:00 am a 7:00 pm en los 62 centros de votación habilitados en la capital, entre ellos ocho centros múltiples. Las personas mayores de edad pueden acudir con una identificación oficial o emitir su voto desde la aplicación Presupuesto Participativo, disponible para Android e iOS.

Las niñas y los niños también pueden participar de manera presencial con su CURP o credencial escolar vigente. Para facilitar su participación, los centros de votación cuentan con una fila exprés.

Entre las propuestas que la ciudadanía puede elegir se encuentran obras y servicios públicos, proyectos de seguridad, educación y deporte, así como acciones para recuperar espacios públicos y mejorar la infraestructura urbana.

El Gobierno Municipal reitera la invitación a las familias de Chihuahua Capital a participar antes de las 7:00 de la tarde y decidir con su voto qué proyectos quieren para su comunidad.