H. Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a 29 de noviembre de 2026.- En Chihuahua, cada vez más personas salen a practicar senderismo por ello el Heroico Cuerpo de Bomberos, brinda atención y acompaña a senderistas a fin de que disfruten la naturaleza con tranquilidad ya que un descuido, torcedura o un camino que se pierde de vista puede hacer que un paseo tranquilo se convierta en una emergencia lejos de la ayuda.

El acompañamiento se ha establecido gracias a la colaboración con grupos de senderistas, se cuenta con un grupo de WhatsApp, en el cual se puede reportar cualquier situación que se presente durante el camino, y es atendido por líderes senderistas, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, radioperadores del Centro de Monitoreo y Operaciones de PECUU y personal de la línea de emergencia 9-1-1.

Aunque esta herramienta es muy útil porque permite enviar ubicaciones, fotografías y videos con facilidad, la principal vía de comunicación ante una emergencia sigue siendo el 9-1-1.

Si una emergencia llega a presentarse en lo alto de un cerro o dentro de un cañón, donde no llegan los vehículos, el Heroico Cuerpo de Bomberos cuenta con el Escuadrón de Rescate y con personal especializado para atender incidentes en las serranías, contando con capacitaciones como rescate con cuerdas, zonas agrestes y montaña, así como en atención prehospitalaria para atender una emergencia hasta llevar al paciente a una ambulancia, de ser requerido.

Para disfrutar con seguridad, Bomberos recomienda:

Usar ropa adecuada y calzado con suela antiderrapante, como botas o tenis especiales, para evitar lesiones y esguinces

Ir bien abrigados en esta temporada de frío y protegerse del sol con bloqueador

Mantenerse bien hidratados, no solo durante la ruta sino desde un día antes, con agua y electrolitos

Planear bien la ruta antes de salir y apoyarse en las aplicaciones que muestran rutas ya trazadas por otras personas

No ir solos, sino avisarle a alguien de confianza a dónde se va y a qué hora se espera regresar

Gracias al trabajo y a la preparación con la que cuentan los bomberos, el Gobierno Municipal de Chihuahua está listo para atender las emergencias, sin embargo, le recuerda a la ciudadanía que es de vital importancia sumarse a la prevención, seguir las recomendaciones y mantenerse siempre en constante comunicación.