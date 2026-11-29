Cafetaleros de Soconusco, Chiapas, protestaron esta semana en contra del bajo costo que reciben por la producción de café que compra la empresa Nestlé.

Los productores señalan que el precio de producción de café es de 45 pesos por kilo, pero la empresa multinacional les paga 43 pesos.

Sin embargo, señalan que ese mismo café es vendido en el supermercado por 580 pesos el kilo.

Ante ello, solicitaron una mesa de trabajo que se llevó a cabo con los productores, representantes de la empresa Nestlé y la secretaria de Agricultura, Columba López.

El encuentro tuvo lugar este viernes, pero no se tuvieron acuerdos inmediatos y el diálogo continuará hasta el próximo miércoles.

Durante estos días, la secretaria de Agricultura detalló que la empresa Nestlé revisará la propuesta de los trabajadores, mientras que ellos también analizarán la que les ofreció la empresa multinacional.

“Quedamos ahorita en ser respetuosos, no vamos a hacer ninguna declaración nadie, precisamente por cuidado del precio y por cuidado de las circunstancias (…) yo espero que Nestlé nos haga una buena propuesta”, añadió.

Por su parte, Javier León, vicepresidente de asuntos corporativos de Nestlé México, aseguró que lograron el acuerdo de trabajar en un padrón único de cafeticultores, pero todavía no tienen definidos los precios del producto.