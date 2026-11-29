H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 29 de noviembre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realiza diariamente labores de limpieza y mantenimiento en la Plaza de Armas, uno de los espacios históricos y emblemáticos de Chihuahua Capital, con el objetivo de mantenerlo en óptimas condiciones para que miles de chihuahuenses y turistas puedan disfrutarlo.

Desde las 7:00 de la mañana, personal de la dependencia trabaja de manera constante en este lugar, realizando actividades como barrido, lavado de superficies con hidrolavadora, trapeado, corte de césped, poda y diversas acciones de conservación y limpieza.

Estos trabajos permiten ofrecer a las familias y visitantes un espacio limpio, bonito, ordenado y agradable para convivir, pasear y disfrutar del corazón de la ciudad, preservando así uno de los puntos de encuentro más representativos de la capital.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener en buenas condiciones los espacios públicos e históricos de Chihuahua Capital, procurando que la Plaza de Armas continúe siendo un lugar digno para las y los capitalinos, así como para quienes visitan nuestra ciudad.