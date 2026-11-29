Más de 6 mil personas murieron ya por el brote de ébola declarado en mayo pasado en el este de la República Democrática del Congo (RDC), y que se ha extendido a otras provincias del país.

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 27 de noviembre, se han registrado un total de 12 mil 254 infecciones confirmadas, incluidas 6 mil 25 personas muertas.

La epidemia -el decimoséptimo brote en la RDC y el segundo más mortífero de la historia registrado a nivel global- cuenta con una tasa de letalidad del 49.2 por ciento, y la tasa de seguimiento de contactos se sitúa en 77.6 por ciento.

Además, 3 mil 387 pacientes se han recuperado de la enfermedad hasta el momento, y otros mil 160 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

(La provincia oriental de) Ituri continúa siendo el epicentro de la epidemia, concentrando el 67.1 por ciento de los casos confirmados totales y el 41 por ciento de los nuevos casos notificados”, afirmó el INSP.

A esta provincia le sigue la vecina Kivu del Norte, que representa el 55.1 por ciento de los nuevos casos.

En total, la epidemia afecta a 69 zonas de salud de ocho de las 26 provincias de la RDC: además de Ituri y Kivu del Norte, el brote golpea a Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Kivu del Sur, Ubangui del Sur y Ubangui del Norte.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó en días pasados que la epidemia sigue constituyendo una emergencia de salud pública de importancia internacional, tras la reunión trimestral del comité de emergencia sobre esta crisis, que hace un seguimiento del brote.

De forma parecida se pronunciaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana (UA), al alertar que la crisis humanitaria, la inseguridad y el desplazamiento de la población en el este de la RDC pueden derivar en “un gran brote a nivel continental“.

La epidemia ya superó a la ocurrida en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque todavía está lejos de la más grave hasta la fecha, que provocó unos 11 mil muertos y 28 mil contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

El brote se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del mismo, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

También se han detectado casos vinculados al brote en otros dos países africanos: Kenia (nueve, incluyendo dos muertos) y Nigeria.

Asimismo, se ha detectado un caso relacionado con la epidemia en Francia.

A este caso se suman tres personas evacuadas, tras contraer el virus en la RDC, a Países Bajos (uno) y Alemania (dos).

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos específicos, pero la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, si bien su desarrollo podría llevar varios meses.

Además, Uganda inició este viernes el primer ensayo clínico de fase I de una vacuna experimental de ARN mensajero (ARNm) contra esa cepa.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Con información de EFE