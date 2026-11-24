* La encargada de la Coordinación de Archivo de la SSPE, recibió una distinción por la validación de sus Instrumentos de Control Archivístico.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) recibió un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado, a través del Archivo General del Estado de Chihuahua, por la validación de sus Instrumentos de Control Archivístico, como parte de las acciones para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en materia de gestión documental.

La distinción fue entregada este 24 de noviembre de 2026, durante el Primer Encuentro Interinstitucional para el Fortalecimiento y Cumplimiento de las Obligaciones Archivísticas, en el que se destacó el trabajo de las dependencias estatales para consolidar sus procesos de organización, conservación y administración documental.

Para recibir este reconocimiento acudió la encargada de la Coordinación de Archivo de la SSPE, Analía Donají Velasco Ávila, quien tiene a su cargo las labores relacionadas con el fortalecimiento y cumplimiento de las disposiciones archivísticas al interior de la dependencia.

Así mismo, acudió la Directora General de Normatividad, Ixchel Arely Ortega Sánchez, que encabeza el área encargada de cubrir las necesidades normativas de la SSPE.

El reconocimiento destaca la validación de los instrumentos archivísticos de la SSPE, herramientas fundamentales para garantizar el adecuado manejo de la información institucional, facilitar su localización y consulta, así como fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Con estas acciones, la Secretaría refrenda su compromiso con el cumplimiento de la normatividad archivística y el fortalecimiento de sus procesos administrativos, bajo criterios de orden, responsabilidad y eficiencia institucional.

El reconocimiento fue otorgado por el Archivo General del Estado de Chihuahua y firmado por su directora general, la licenciada Cinthia Paola Reynoso Carmona.